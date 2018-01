Platforma Drive Now v celoti pod okrilje BMW

München, 29. januarja - Projekt souporabe avtomobila Drive Now, v katerem imata avtomobilski proizvajalec BMW in podjetje za izposojo avtomobilov Sixt po polovični delež, se v celoti seli pod okriljem BMW. Ta bo Sixtu za njegov delež plačal 209 milijonov evrov. Posel morajo odobriti še regulatorji, po pričakovanjih naj bi bila odločitev znana do junija.