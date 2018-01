Izvajalci lani opravili skoraj 4400 operacij več kot leto poprej

Ljubljana, 29. januarja - Izvajalci zdravstvenih storitev so v lanskem letu opravili 4394 operacij več kot leto poprej. Največ (923) je bilo dodatnih operacij kile, kažejo podatki ZZZS. Med izvajalci so velike razlike glede tega, koliko posegov so opravili glede na plačan program. Nekateri denimo niso opravili niti rednega programa, nekateri so ga presegli za 150 odstotkov.