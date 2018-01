Za koalicijo konec pogajanj o demografskem skladu, razlike prevelike

Ljubljana, 29. januarja - Koalicijski vrh je danes ponovno razpravljal o demografskem skladu in ugotovil, da so konceptualne razlike med njimi prevelike, da bi s tem projektom na vladni ravni nadaljevali. Pogajanja v zvezi s tem so zato končali, prvak DeSUS Karl Erjavec pa je napovedal, da bo DeSUS svoj predlog zakona v parlamentarni postopek vložila še ta teden.