ZN: Več kot 100.000 Rohingov bodo v času monsunov ogrožali zemeljski plazovi

Daka, 29. januarja - Več kot 100.000 Rohingov, ki so v prenapolnjenih blatnih begunskih taboriščih v Bangladešu, bodo ogrožali zemeljski plazovi, ko se začne sezona monsunov, piše v poročilu Združenih narodov. Humanitarni delavci namreč opozarjajo, da so nekatera nova taborišča za begunce popolnoma neprimerna in da jih je treba premestiti na bolj varne lokacije.