Slovensko olimpijsko baklo v Črni pričakali tudi domači olimpijci

Črna na Koroškem, 26. januarja - Slovenska olimpijska bakla, ki od 9. januarja potuje po Sloveniji, je danes prispela v Črno na Koroškem, na zadnjo postajo pred vrnitvijo v prestolnico. V Črni so jo pričakali številni športni navdušenci in tudi udeleženci preteklih olimpijskih iger Štefan Robač, Drago Pudgar, Nataša Lačen in Aleš Gorza. Z zbranimi so delili spomine na športno pot.