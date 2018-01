Na okrogli mizi o izzivih žensk v podjetništvu izpostavili neenakosti med spoloma

Ljubljana, 26. januarja - Na današnji okrogli mizi o izzivih in priložnostih za ženske v podjetništvu so razpravljavci izpostavili predvsem neenakosti med spoloma pri zasedanju najvišjih položajev, višini plač in obravnave kandidatov pri razgovoru za delovno mesto. Poleg tega so se strinjali, da ima zastopanost žensk na vodilnih položajih pozitivne učinke.