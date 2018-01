Ministrstvo glede NLB: V prihodnjem mesecu pričakujemo intenzivne pogovore s komisijo

Ljubljana, 26. januarja - Slovenija je od Evropske komisije prejela odločitev glede prošnje za spremembo zavez za NLB. "Pomembno je, da sprožitev poglobljene preiskave ne prejudicira njenega izida in da se odpirajo nove priložnosti, da se najde ustrezna rešitev," so ocenili v finančnem ministrstvu in napovedali, da s komisijo sedaj pričakujejo intenzivne pogovore.