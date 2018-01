V Sloveniji 260 podjetij s certifikatom Družini prijazno podjetje

Ljubljana, 28. januarja - Ekvilib Inštitut je objavil javni poziv za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje. Do sedaj je bilo v postopek pridobitve osnovnega certifikata vključenih prek 260 slovenskih podjetij in organizacij, skupaj pa podjetja s certifikatom zaposlujejo preko 82.000 zaposlenih, so sporočili organizatorji.