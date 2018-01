Soros bi ustavil prodor Googla in Facebooka

Davos, 26. januarja - Slavni vlagatelj in milijarder George Soros je Svetovni gospodarski forum (WEF) v Davosu izkoristil za napad na tehnološke gigante, kot sta Google in Facebook. Označil jih je za monopoliste, s katerimi lahko oblasti manipulirajo in tako rušijo demokracijo. Sam jim želi sporočiti, da so njihovi dnevi šteti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.