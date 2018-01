V novomeški vojašnici tečaj reševanja ob množičnih nesrečah

Novo mesto, 26. januarja - V vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, kjer so v četrtek začeli tridnevni tečaj odziva reševalnih služb ob množičnih nesrečah, bodo danes prikazali reševanje in evakuacijo ranjencev z reševalnim helikopterjem. Vajo si bosta ogledali tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in predstavnica uprave za zaščito in reševanje Olga Andrejek.