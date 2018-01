Lastniki Name ponovno imenovali dva sedanja nadzornika in enega novega

Ljubljana, 25. januarja - Skupščina Name je na današnji seji predstavnikoma delničarjev v nadzornemu svetu Meti Berk Skok in Zoranu Boškoviću podelila nov štiriletni mandat, ki prične teči 8. februarja. Lastniki so se seznanili tudi z odstopni izjavo nadzornice Simone Kozjek in na njeno mesto z 2. februarjem imenovali Uroša Cvetka, prav tako za štiri leta.