Vlada se je seznanila s potekom projekta nominacije za vpis Plečnikovih del na Unescov seznam

Ljubljana, 25. januarja - Vlada se je seznanila s potekom projekta serijske nominacije za vpis stavbnih in urbanističnih del Jožeta Plečnika na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Dala je soglasje k pripravi nominacije in pooblastila ministrstvo za kulturo, da nadaljuje projekt nominacije z naslovom Brezčasna, humanistična arhitektura Jožeta Plečnika.