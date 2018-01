Za študentske inovativne projekte za družbeno korist razdelili več kot milijon evrov

Ljubljana, 25. januarja - V okviru javnega razpisa za projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - študentske inovativne projekte za družbeno korist so 61 izbranim projektom skupno podelili več kot milijon evrov sredstev, so zapisali na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.