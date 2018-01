Vlom in prisluškovalne naprave v uradu avstrijskega podkanclerja

Dunaj, 25. januarja - V urad avstrijskega podkanclerja in vodje svobodnjakov (FPÖ) Heinz-Christiana Stracheja so v sredo zvečer vlomili neznanci. V uradu podkanclerja so našli tudi prisluškovalne naprave, a oblasti niso pojasnile, kdaj, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.