Mejni prehod Dragonja po treh urah znova odprt

Koper, 25. januarja - Mejni prehod Dragonja je po treh urah znova odprt. Koprski policisti so ga namreč zaprli, ker so tam obravnavali sum storitve kaznivega dejanja. Več pojasnil bodo za medije podali ob 14. uri v Kopru. Po neuradnih informacijah so preverjali, ali je na avtobusu bomba.