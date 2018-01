Razpoloženje v gospodarstvu januarja še boljše

Ljubljana, 25. januarja - Gospodarsko razpoloženje v Sloveniji se je januarja še izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime je dosegla 16,3 odstotne točke in je bila za 0,3 odstotne točke višja kot decembra in za 17,6 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja. Na izboljšanje so vplivali vsi kazalniki zaupanja, razen v storitvenih dejavnostih.