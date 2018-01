Brazilsko sodišče potrdilo obsodbo nekdanjega brazilskega predsednika Lule

Porto Alegre, 24. januarja - Brazilsko prizivno sodišče je danes potrdilo obsodbo zaradi korupcije nekdanjega brazilskega predsednika Luiza Ignacia Lule da Silve, kazen pa so z devetih let in pol zapora zvišali na dvanajst let in en mesec. Lula tako verjetno ne bo mogel kandidirati na oktobrskih predsedniških volitvah, piše britanski BBC.