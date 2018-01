Katarsko gospodarstvo kljub embargu z rastjo

Doha, 27. januarja - Katarsko gospodarstvo je v tretjem lanskem četrtletju kljub embargu, ki so ga proti državi uvedli Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Egipt, zraslo za 1,9 odstotka, kar je za 1,6 odstotne točke več kot v četrtletju pred tem. Zmanjšali pa so se prihodki od turizma, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.