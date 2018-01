Maribor, 24. januarja - Neznani storilec je med 3. in 23. januarjem s petih tovornih dizelskih lokomotiv, ki so v podjetju v Mariboru na remontu, odtujil okoli 120 metrov električnih vodnikov, kar predstavlja okoli 500 kilogramov očiščenega bakra, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Kot so zapisali, je storilec s tem povzročil za kar 30.000 evrov materialne škode.