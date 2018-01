Jajca izpod Kamniških planin zaščitena v EU

Bruselj, 24. januarja - Jajca izpod Kamniških planin so se danes pridružila več kot dvajsetim slovenskim proizvodom, ki so zaščiteni na ravni EU. Registrirana so kot zaščitena geografska označba. S to oznako se zaščitijo kmetijski proizvodi, ki so pridelani ali predelani na določenem geografskem območju ter imajo posebno kakovost, sloves in druge značilnosti tega območja.