V Ljubljani voznik zbil 12-letnika

Ljubljana, 23. januarja - V križišču Središke in Tovarniške ulice se je danes med 13. uro in 13.45 zgodila prometna nesreča, v kateri je neznani voznik belega osebnega vozila znamke Volkswagen zbil 12-letnega pešca, ki je dobil lahke telesne poškodbe. Policija prosi očividce za pomoč pri razjasnitvi okoliščin nesreče.

Po do zdaj zbranih podatkih policije naj bi do trčenja prišlo, ko je otrok prečkal cesto na prehodu za pešce, po nesreči pa je 12-letnik padel na travnato površino ob vozišču v Tovarniški ulici, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Voznik je vozilo ustavil in ogovoril otroka, takrat pa se je mimo pripeljal tudi neznani kolesar.

Ljubljanski policisti zaradi razjasnitve okoliščin prosijo voznika avtomobila in kolesarja naj pokličeta na postajo prometne policije v Ljubljani na številko 01 583 88 20 ali na interventno številko policije 113. Morebitni očividci lahko pokličejo tudi na anonimno številko 080 1200.