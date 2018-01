Vlada zagotovila sredstva za plačilo sanacijskega odbora in uprav v okviru sanacije bolnišnic

Ljubljana, 24. januarja - Vlada je zagotovila sredstva za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Vladni odbor za državno ureditev in javne zadeve je namreč v torek odprl novo proračunsko postavko za poseben vladni projekt sanacije poslovanja bolnišnic, v to so vključeni sanacijski odbor, sanacijske uprave in sveti zavodov.