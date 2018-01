PS SE voli novega evropskega komisarja za človekove pravice

Strasbourg, 23. januarja - V Parlamentarni skupščini Sveta Evrope (PS SE) so potekale volitve novega evropskega komisarja za človekove pravice, na katerih je kandidat tudi slovenski pravosodni minister Goran Klemenčič. Rezultat tajnih volitev naj bi bil znan do konca današnjih razprav, torej do 20. ure. Zmagal bo kandidat, ki bo prejel večino oddanih glasov.