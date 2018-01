Švica vse bližje uresničitvi projekta podzemne tovorne železnice

Bern, 23. januarja - Ambiciozni švicarski projekt ogromne podzemne tovorne železnice je napredoval pomemben korak naprej. Vlagatelji so obljubili finančna sredstva v višini 100 milijonov frankov (85 milijonov evrov), so sporočili iz združenja Cargo Sous Terrain. S tem so izpolnjeni pogoji vlade, ki je obljubila pripravo ustreznega zakona, če bo zagotovljena ta vsota.