Dve pritožbi na izbiro kitajskega konzorcija za gradnjo mostu na Pelješac

Zagreb, 23. januarja - Avstrijska družba Strabag ter konzorcij italijanskega Astaldija in turškega CT Ictasa sta se pritožila na odločitev hrvaškega državnega podjetja Hrvatske ceste, ki je sredi januarja gradnjo mostu na polotok Pelješac in pristopnih cest zaupalo kitajskemu konzorciju na čelu z družbo China Road and Bridge Corporation.