Na Statističnem dnevu na Brdu pri Kranju o moči podatkov

Brdo pri Kranju, 23. januarja - Udeleženci današnjega 27. statističnega posvetovanja na Brdu pri Kranju so se osredotočili na moč podatkov. Na okrogli mizi so posebej izpostavili problem, da je informacij in njihovih virov vse več, časa za procesiranje pa vse manj. Želja po hitrosti vpliva tudi na verodostojnost medijev, zato sta ključna zdrava skepsa in preverjanje informacij.