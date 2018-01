Levica s predlogom novele energetskega zakona za večjo samooskrbo z elektriko

Ljubljana, 23. januarja - Poslanci Levice so danes v parlamentarni postopek vložili predlog novele energetskega zakona, s katerim želijo doseči, da samooskrba z elektriko iz obnovljivih virov ne bo več vezana na eno lokacijo in lastnika. Prebivalci bodo lahko vlagali v postavitev elektrarn na obnovljive vire kjerkoli v skupnosti ali državi, so zapisali v Levici.