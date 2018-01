Rusi na OI 2018 ostali tudi brez dveh umetnostnih drsalcev

Moskva, 23. januarja - Potem ko je ruski olimpijski komite potrdil, da na olimpijskih igrah v Pyeonchgangu med 9. in 25. februarjem ne bodo smeli nastopiti hitrostni drsalec Victor An, biatlonec Anton Šipulin in smučarski tekač Sergej Ustjugov, je zdaj Mednarodni olimpijski komite nastop na OI 2018 prepovedal še dvema umetnostnima drsalcema.