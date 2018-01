Nekatere člane skakalne ekipe iz SP čaka še boj za nastop na OI

Ljubljana, 23. januarja - Slovenski trener Goran Janus je pred svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih prejšnji teden v Oberstdorfu napovedal boj za eno medaljo, ki so jo Peter in Domen Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan osvojili na zadnji tekmi v nedeljo, ko so bili na ekipni tekmi drugi, takoj za Norvežani in pred Poljaki. Vsi pa še niso uvrščeni na olimpijske igre.