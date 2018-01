Uvodna tekma futsalskega EP skorajda že razprodana

Ljubljana, 23. januarja - Do uvodne tekme evropskega prvenstva v Ljubljani med Slovenijo in Srbijo je še natanko en teden, vstopnic pa je vse manj. Prireditelji so sporočili, da je spodnji ring dvorane Stožice za slovensko-srbski obračun razprodan, v zgornjem ringu je prostora še za slabih 2000 navijačev. Prvo tekmo si bosta ogledala tudi Luis Figo in Dejan Stanković.