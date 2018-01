Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca Koprivnikarja in Vasleta pred sredino stavko

Ljubljana, 23. januarja - Novinarska konferenca ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja in direktorja urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjana Vasleta, na kateri bosta pred sredino stavko med drugim predstavila dosedanji potek pogajanj, bo danes ob 12. uri v tiskovnem središču ministrstva za javno upravo na Tržaški cesti 21, so sporočili z ministrstva.