Singapur, 23. januarja - Cene nafte so se danes zjutraj zvišale. Podprla jih je odločenost Rusije in Savdske Arabije, da se bosta v okviru dogovora članic Opeca in nekaterih drugih proizvajalk omejitve proizvodnje držali vsaj do konca leta, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedali analitiki.