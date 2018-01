Slovenske Konjice, 23. januarja - Na območju Policijske postaje Slovenske Konjice so ponoči našli mrtvo 62-letno žensko. Obstaja sum, da je umrla nasilne smrti. Več podatkov bodo policisti posredovali po opravljenem pregledu in zbranih obvestilih, predvidoma v sredo, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.