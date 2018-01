Filipinski vulkan z domov pregnal skoraj 40.000 ljudi

Manila, 23. januarja - Zaradi izbruha filipinskega vulkana Mayon je moralo skoraj 40.000 ljudi zapustiti svoje domove. Ognjenik bruha lavo tudi do 700 metrov visoko, plini pa se dvigajo do tri kilometre nad kraterjem. Zaradi izbruha so zaprte šole v provinci Albay, odpovedanih pa je bilo več poletov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.