Francozi brez težav do nove zmage

Zagreb, 22. januarja - Na evropskem prvenstvu v rokometu so danes v drugem delu tekmovanja aktivni rokometaši v skupini 1 v Zagrebu. Prvo tekmo so zanesljivo dobili Francozi, ki so Srbijo premagali z 39:30 (19:12) ter si na široko odprli vrata polfinala. V večerni tekmi bosta igrali še Švedska in Belorusija.