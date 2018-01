Dva dneva pred stavko v javnem sektorju pogajanja neuspešna

Ljubljana, 22. januarja - Današnja pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja, ki so za sredo napovedali stavko, so se končala neuspešno. "Na žalost nismo nič bližje, kot smo bili v petek, ali kakšen dan prej," je ob odhodu dejal vodja vodja koordinacije stavkovnih odborov Jakob Počivavšek.