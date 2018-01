Demokrati napovedali podporo obnovitvi normalnega delovanja zvezne vlade ZDA

Washington, 22. januarja - Zmerni senatorji obeh strank so konec tedna nadaljevali pogajanja o dogovoru, ki bi omogočil nadaljnjo zaščito nezakonitih priseljencev, ki so prišli v ZDA kot mladoletni, in obnovi financiranja agencij zvezne vlade. Senat bo danes skušal zagotoviti denar za vlado. Demokrati so že sporočili, da bodo podprli nadaljevanje dela vlade.