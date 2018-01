Na maroško-španski meji množica poteptala več ljudi

Rabat, 22. januarja - Množica je na meji med Marokom in špansko eksklavo Mellilo iz doslej neznanega razloga danes pričela hiteti. Pri tem so v stampedu ranili več ljudi, od tega eno osebo huje, ki je kasneje umrla. Do incidenta je prišlo na meji Barrio Chino, kjer več tisoč ljudi vsak dan čez mejo peš prenaša dobrine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.