V Splitu z aplikacijo za mobilne telefone lažje do parkirnih mest

Zagreb/Split, 22. januarja - Splitsko javno podjetje Split parking je izdalo aplikacijo za mobilne telefone Smart Split parking, ki naj bi uporabnikom omogočala lažje in hitrejše iskanje parkirnih mest. Uporabniki aplikacije lahko v realnem času preverijo, katera parkirna mesta so prosta, lahko pa tudi prijavijo vozila, ki so nepravilno parkirana.