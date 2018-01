Proti raku na materničnem vratu z udeležbo v Zori in cepljenjem proti HPV

Ljubljana, 22. januarja - Število novoodkritih rakov na materničnem vratu se je od začetka delovanja državnega programa Zora prepolovilo. Medtem ko je leta 2003 za to vrsto raka zbolelo več kot 200 žensk, jih danes okoli 120. Z rednimi ginekološkimi pregledi in cepljenjem proti HPV pa bi se lahko to število še bistveno znižalo, pravi epidemiologinja Urška Ivanuš.