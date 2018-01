Na Ptuju prijeli nemškega ponarejevalca denarja

Ptuj, 22. januarja - Ptujski policisti so 11. januarja letos zaradi suma ponarejanja bankovcev prijeli 48-letnega nemškega državljana, ki je neprijavljen bival na območju Ptuja. Med hišno preiskavo so mu zasegli računalniško opremo in druge predmete, ki so bili pridobljeni pri opravljenih nakupih, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.