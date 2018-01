Kepa dal košarico Real Madridu

Bilbao, 22. januarja - Mladi vratar Kepa Arrizabalaga, ki so si ga v svoje vrste želeli zvabiti pri madridskem Realu, je danes s svojim matičnim klubom Athleticom iz Bilbaa podaljšal sodelovanje še za sedem let, so sporočili iz baskovskega kluba. Triindvajsetletni španski nogometni reprezentant bo tako na stadionu San Mames ostal do leta 2025.