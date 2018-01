Telovadci z oteženimi sestavami v sezono, polno vrhuncev

Ljubljana, 23. januarja - Slovenski telovadci bodo mednarodna tekmovanja kljub drugačnim napovedim začeli konec februarja v Melbournu, kamor bosta odpotovala le Sašo Bertoncelj in Rok Klavora. V slovenski reprezentanci so čez zimo opravili dobro delo, svoje sestave so otežili, glavni vrhunci sezone pa bodo v poletno-jesenskem delu, ko vsi načrtujejo najboljšo formo.