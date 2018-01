Tedenska napoved - rekreacija od 23. do 29. 1.

IZBRANI DOGODKI

Uporaba in zloraba v športu prepovedanih snovi se v zadnjem desetletju z vrhunskega športa vedno bolj širi tudi v rekreativni šport. Številne raziskave pričajo o tem, da naj bi se dopinga posluževalo okrog 20 odstotkov rekreativnih športnikov, zato so se v Slovenski antidoping organizaciji odločili, da pripravijo preventivne protidopinške seminarje namenjene rekreativnim športnikom, udeležencem različnih rekreativnih vadb in množičnih prireditev. V sklopu mednarodnega projekta JUST SPORT bodo v različnih krajih v Sloveniji potekali brezplačni preventivni protidopinški seminarji, ki se jih lahko udeležijo vsi, ki bi radi izvedeli več o nevarnostih in pasteh dopinga ter posledicah uporabe prepovedanih snovi. Seminarji bodo potekali: 29. januarja v Domžalah, 31. januarja v Ajdovščini, 12. marca v Novem mestu, 13. marca v Kopru, 14. marca v Mariboru in 10. aprila v Ljubljani. Informacije: www.sloado.si/kategorija/izobrazevanje-rekreativci.

Ledena trofeja

Že ime Ledena trofeja napoveduje nekaj mističnega in mogočnega. Zato ni nič nenavadnega, da so za organizacijo hokejskega dogodka, ki bo v četrtek, izbrali enega najlepših krajev v Sloveniji - jezero Jasna pod Vršičem. Jasna se razlega pod mogočnimi gorami Julijskih Alp in je popolna kulisa za pripravo idiličnega zimskega dogodka, s katerim bi športe na ledu približali širši množici. Združitev pravljične pokrajine in zimske zabave na ledu je nedvomno temelj za organizacijo odličnega športnega dogodka. Drsanje je lahko čudovita in sproščujoča družinska rekreacija, a pri nas vseeno nekoliko tone v pozabo. Prav to pa je bila iztočnica za rojstvo zamisli o organizaciji dogodka, ki bo obudil drsanje in igralcem hokeja na ledu ponudil priložnost, da odigrajo hokejski turnir na prostem. Ob vsem tem pa bo preko zabavne izkušnje zimske drsalne aktivnosti približal najmlajšim, ki bodo tradicijo drsanja prenesli tudi na naslednje generacije. Informacije: www.kranjska-gora.si

Smučarski tek politikov, diplomatov in gospodarstvenikov

Športno društvo Strelica vsako leto organizira Smučarski tek politikov, diplomatov in gospodarstvenikov na Pokljuki. Prireditev bo na zadnjo soboto v mesecu januarju. Omenjene prireditve se udeleži večje število tujih diplomatov, slovenskih in evropskih politikov ter slovenskih gospodarstvenikov. Tako se vsi prijavljeni udeleženci na Pokljuki na formalen način srečajo na tekmovalni progi, ki ni daljša od 5 kilometrov in je rekreativno naravnana. Informacije: http://www.strelica.si/

KOLEDAR

TOREK, 23. januarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 24. januarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

ČETRTEK, 25. januarja

DOMŽALE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.ak-domzale.si

PETEK, 26. januarja

KRANJSKA GORA - Ledena trofeja; drsanje. Informacije: www.kranjska-gora.si

KRANJSKA GORA - Ledena trofeja; hokej na ledu. Informacije: www.kranjska-gora.si

MARIBOR - Zahtevnejši zimski tečaj; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Začetni zimski tečaj; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MENGEŠ - Zimovanje na Zelenici 2018 (1536 m); planinstvo. Informacije: Gašper Mahnič, gasper.mahnic@gmail.com; http://pd-menges.si

SOBOTA, 27. januarja

LJUBLJANA - Snežnik (1796 m); turno smučanje. Informacije: Gregor Rihar, 041 211 693, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Osnovni zimski tečaj gorništva; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Nadaljevalni zimski tečaj gorništva; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 2. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Rodica (1966 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Ledno plezanje; planinstvo - ledno plezanje. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Galetovec (1265 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

BREŽICE - 20. ekipni turnir; namizni tenis. Informacije: www.sdsusica.si

JEZERSKO - 21. memorial Luke Karničarja in Rada Markiča; turno smučanje. Informacije: www.grzs.si

KOČEVJE - Koča pri Jelenovem studencu (850 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOČEVJE - Parencana; turno kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

OTOČEC - 24. pohod s cvičkom med vinogradi; pohodništvo. Informacije: www.otocec.si

PLANICA - SLOvenSKI maratoni 2018: Maraton Planica; tek na smučeh. Informacije: www.kranjska-gora.si

POKLJUKA - 26. smučarski tek politikov, diplomatov in gospodarstvenikov; tek na smučeh. Informacije: www.strelica.si

SEŽANA - S cvičkom med vinograde; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

ŠENTJUR - Zimska planinska šola; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

VELIKE LAŠČE - 18. Cenetov memorial; namizni tenis. Informacije: http://ntzs.si/rekreativci/

VIPAVA - Z Vertovcem v rojstni kraj slovenske himne; pohodništvo. Informacije: www.pd-podnanos.si

ZREČE - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

NEDELJA, 28. januarja

LJUBLJANA - Zirbitzkogel (2396 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CERKNICA - Cerkniška zimska tekaška liga 2017/2018; tek. Informacije: http://slotrail.si

KRANJ - Kranjska zimska tekaška liga 2017/18: Sv. Jošt; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/zimska-liga/

MIREN - 3. Kras kros trail run; tek. Informacije: www.kraskros.com

PRESERJE - Boč (978 m) in Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

DOL PRI LJUBLJANI - Zasavski tek 2018; tek na smučeh. Informacije: www.tskjubdol.si

LOŠKA DOLINA - Zimski vzpon na Gornje Poljane (1065 m); pohodništvo. Informacije: www.loskadolina.info

PONEDELJEK, 29. januarja

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

