Sadjarji in vinogradniki lahko zaprosijo za pomoč po lanski pozebi

Ljubljana, 5. februarja - Sadjarji in vinogradniki, ki jih je aprila lani prizadela pozeba, lahko od danes vlagajo zahtevke za dodelitev pomoči. To bodo lahko storili do 6. marca, nato pa bo agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja preverila zahtevke in o njih odločila v šestih mesecih.