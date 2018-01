Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. in 21. 1.)

Ljubljana, 21. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o akcijah slovenske in hrvaške policije, v katerih so stopili na prste kriminalnim združbam, ki so v nezakonitih klicnih centrih v goljufije prisilili najmanj 59 kitajskih državljanov. Poročale so tudi o možnem vplivu EU in ZDA na razrešitev mejnega spora s Hrvaško.