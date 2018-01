Celje, 21. januarja - Celjski prometni policisti so danes okoli 9.30 na avtocestnem počivališču Tepanje ustavili 19-letnika, ki je po avtocesti divjal z 228 kilometri na uro. 19-letnemu vozniku začetniku, sicer doma z območja Policijske uprave Maribor, so odvzeli vozniško dovoljenje ter izdali obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Celje.