Križnarjeva četrta v Zau, Hinzenbach odpadel

Sapporo, 21. januarja - Smučarske skakalke so nastopile na tekmi svetovnega pokala v Zau. Zmagala je Norvežanka Maren Lundby, ki je s tem še utrdila vodstvo v skupnem seštevku. Od Slovenk je bila najboljša Nika Križnar na četrtem mestu. Prireditelji naslednje tekme v Hinzenbachu pa so sporočili, da te 3. in 4. februarja zaradi pomanjkanja snega ne bo.