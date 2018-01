Iz Sirije v Turčijo priletelo več raket

Istanbul, 21. januarja - Kurdski borci v Siriji so na jug Turčije izstrelili najmanj štiri rakete, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Napad po dosedanjih podatkih ni terjal žrtev, je pa nastala gmotna škoda. Turški vojaki so kmalu zatem vdrli na območje sirskega mesta Afrin, od koder so priletele rakete.