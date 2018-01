Hokejisti SŽ Olimpije izgubili pri Sterzingu

Dunaj, 20. januarja - Hokejisti SŽ Olimpije so v okviru 34. kroga alpske lige gostovali pri ekipi Sterzing in izgubili z 1:4 (0:1, 0:0, 1:3). Gol za zmaje je v 50. minuti prispeval Luka Zorko, za gostitelje pa so se med strelce vpisali Luca Felicetti (9. minuta), Giffen Nyren (41.), Tobias Kofler (47.) in Matthias Mantinger (57.).